Pietro delle Piane svela perché è saltato il matrimonio con Antonella Elia | Ho chiuso se tornasse non mi troverebbe

Pietro delle Piane ha chiuso con Antonella Elia. Dopo il matrimonio saltato, non ha intenzione di dare un'altra possibilità alla sua ex compagna. L'attore ha svelato i motivi della rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

