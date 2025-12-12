Tether Juve | di cosa si occupa e a quanto ammonta il patrimonio della società che vuole compare il club bianconero

Tether Juve è una società interessata all'acquisto della Juventus, con un patrimonio stimato di circa 1,1 miliardi di euro. L'articolo analizza le attività e la situazione finanziaria di questa società, evidenziando i dettagli principali relativi alla possibile acquisizione del club bianconero.

per 1,1 miliardi di euro. Tether, la società d’investimento nel settore delle stablecoin, ha lanciato un’offerta ufficiale a Exor per acquistare la Juventus. La mossa, confermata dal CEO Paolo Ardoino su X e da un comunicato, impone a Exor di rispondere entro le 18:00 del 22 dicembre 2025. Come si presenta Tether: mission e stablecoin. L’azienda, fondata nel 2014 dagli imprenditori italiani Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, è un gigante delle criptovalute. La sua missione è ambiziosa, come si legge sul sito della società: « Tether è un pioniere nel campo della tecnologia delle stablecoin, guidato dall’obiettivo di rivoluzionare il panorama finanziario globale, con la missione di fornire infrastrutture finanziarie, di comunicazione, di intelligenza artificiale ed energetiche accessibili ed efficienti. Juventusnews24.com

