Tether Juve | di cosa si occupa e a quanto ammonta il patrimonio della società che vuole compare il club bianconero

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tether Juve è una società interessata all'acquisto della Juventus, con un patrimonio stimato di circa 1,1 miliardi di euro. L'articolo analizza le attività e la situazione finanziaria di questa società, evidenziando i dettagli principali relativi alla possibile acquisizione del club bianconero.

per 1,1 miliardi di euro. Tether, la società d’investimento nel settore delle  stablecoin, ha lanciato un’offerta ufficiale a Exor per acquistare la Juventus. La mossa, confermata dal  CEO Paolo Ardoino  su X e da un comunicato, impone a  Exor  di rispondere entro le  18:00 del 22 dicembre 2025. Come si presenta Tether: mission e stablecoin. L’azienda, fondata nel  2014  dagli imprenditori italiani  Giancarlo Devasini  e  Paolo Ardoino, è un gigante delle criptovalute. La sua missione è ambiziosa, come si legge sul sito della società: « Tether è un pioniere nel campo della tecnologia delle stablecoin, guidato dall’obiettivo di rivoluzionare il panorama finanziario globale, con la missione di fornire infrastrutture finanziarie, di comunicazione, di intelligenza artificiale ed energetiche accessibili ed efficienti. Juventusnews24.com

