Amici anticipazioni e spoiler puntata 22 febbraio | ospiti classifiche chi è al Serale C' è una novità

Oggi pomeriggio, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5, a causa degli impegni di programmazione. La registrazione ha portato alcune sorprese, tra cui ospiti speciali e aggiornamenti sulla classifica dei concorrenti. Sono stati annunciati i nomi dei partecipanti che potrebbero accedere al Serale, creando entusiasmo tra i fan. La puntata si prepara a svelare chi avrà la possibilità di continuare la corsa nel concorso. I telespettatori attendono con curiosità le prossime anticipazioni.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Oggi è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo La corsa verso il Serale continua. E oggi pomeriggio, come ormai accade da mesi, è stata registrata una nuova puntata di Amici, talent show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra sfide, classifiche continue e giudizi pungenti, i giovanissimi allievi stanno cercando di fare il possibile per indossare la tanto ambita maglia dorata, quella che consente di fatto l'accesso alla fase finale del programma.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Amici, anticipazioni (e spoiler) puntata 8 febbraio: ospiti, classifiche, una cantante vicina al Serale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.