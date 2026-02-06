Amici anticipazioni e spoiler puntata 8 febbraio | ospiti classifiche una cantante vicina al Serale

Questa sera è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5. La trasmissione andrà in onda domenica, con molte sfide, eliminazioni e ospiti. La gara si fa sempre più intensa, e tra le classifiche e le sorprese, i concorrenti affrontano l’ultima fase prima della finale.

Il Serale di Amici, talent show di successo di Canale 5, si fa sempre più vicino. E tra gare, classifiche continue, sfide ed eliminazioni (molte inaspettate e a un passo dalla fase finale del programma), anche oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata, quella che andrà in onda domenica.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Amici Serale

Domani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.

Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amici Serale

Argomenti discussi: Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico; Amici 25, spoiler registrazione 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola, classifica ed esito delle sfide di ballo e canto; Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola; Amici, riassunto puntata oggi. Maria Rosaria eliminata, Francesca Tocca: Devi ritrovarti.

Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. La corsa per il Serale, gli ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione s ... fanpage.it

Tutto sulle anticipazioni di Amici 25Ecco le anticipazioni, spoiler, ospiti e news su Amici 25 e la puntata che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026. C’era grande attesa per le anticipazioni di Amici 25, i vista della puntata dell’ 8 ... novella2000.it

#Amici: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE!!! SPOILER!!! Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, 8 febbraio. Queste le anticipazioni riportate da #SuperGuidaTv: facebook

In diretta su La7 da Lilli Gruber. Che confronto stasera, Amici! Mi date supporto da casa #OttoEMezzo x.com/i/broadcasts/1… x.com