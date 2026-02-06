Amici anticipazioni e spoiler puntata 8 febbraio | ospiti classifiche una cantante vicina al Serale
Questa sera è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5. La trasmissione andrà in onda domenica, con molte sfide, eliminazioni e ospiti. La gara si fa sempre più intensa, e tra le classifiche e le sorprese, i concorrenti affrontano l’ultima fase prima della finale.
Il Serale di Amici, talent show di successo di Canale 5, si fa sempre più vicino. E tra gare, classifiche continue, sfide ed eliminazioni (molte inaspettate e a un passo dalla fase finale del programma), anche oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata, quella che andrà in onda domenica.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Amici Serale
Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio
Domani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.
Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio news, spoiler e ospiti
Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.
Ultime notizie su Amici Serale
Argomenti discussi: Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico; Amici 25, spoiler registrazione 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola, classifica ed esito delle sfide di ballo e canto; Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola; Amici, riassunto puntata oggi. Maria Rosaria eliminata, Francesca Tocca: Devi ritrovarti.
Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. La corsa per il Serale, gli ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione s ... fanpage.it
Tutto sulle anticipazioni di Amici 25Ecco le anticipazioni, spoiler, ospiti e news su Amici 25 e la puntata che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026. C’era grande attesa per le anticipazioni di Amici 25, i vista della puntata dell’ 8 ... novella2000.it
#Amici: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE!!! SPOILER!!! Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, 8 febbraio. Queste le anticipazioni riportate da #SuperGuidaTv: facebook
In diretta su La7 da Lilli Gruber. Che confronto stasera, Amici! Mi date supporto da casa #OttoEMezzo x.com/i/broadcasts/1… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.