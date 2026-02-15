Brescia sconfitta al fotofinish a Varese | Iroegbu regala la vittoria ai padroni di casa all’ultimo secondo

Iroegbu ha deciso la partita a favore di Varese all’ultimo secondo, causando la sconfitta di Brescia in una sfida molto combattuta sabato 14 febbraio 2026. La Germani Brescia ha quasi portato a casa una vittoria importante, ma il canestro decisivo dei padroni di casa ha cambiato tutto nel finale. Durante l’incontro, entrambe le squadre hanno dato il massimo, con un punteggio molto equilibrato fino agli ultimi istanti.

Brescia sfiora l’impresa a Varese: Iroegbu decide all’ultimo secondo. La Germani Brescia è stata sconfitta dall’Openjobmetis Varese per 98-96 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo, sabato 14 febbraio 2026. Nonostante una prestazione di alto livello e un controllo del gioco per lunghi tratti, la squadra lombarda è stata superata da un canestro decisivo di Iroegbu, lasciando l’amaro in bocca in un match che si è deciso nelle ultime azioni. L’andamento della partita: Brescia in vantaggio, Varese rimonta. L’inizio dell’incontro ha visto Varese imporre la propria fisicità a rimbalzo, con Iroegbu e Nkamhoua che hanno subito portato avanti la squadra di casa con un parziale di 4-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

