Allegri e Fàbregas i due non si sopportano | parole grosse dopo Milan-Como Ora però i rossoneri devono …

Allegri, espulso nel finale di Milan-Como, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola è stato squalificato per una giornata «per essere al 34’ del secondo tempo uscito dall’area tecnica per discutere con l’allenatore della squadra avversaria». Nessuna sanzione, invece, per Fàbregas. Lo spagnolo l'ha passata liscia nonostante abbia ammesso di aver preso per la maglia un giocatore del Milan, Alexis Saelemaekers, durante un’azione di gioco sulla linea laterale. Un episodio che ha irritato non poco il club rossonero. A fine partita, ha confermato il 'CorSera', nel corridoio che conduce alla sala stampa di 'San Siro', sono volate parole grosse da Allegri all'indirizzo di Fàbregas.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

