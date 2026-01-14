A Cannobio arriva Roberta Bruzzone con All' ombra di Narciso

Da novaratoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 17 gennaio, alle 21, al Teatro Nuovo di Cannobio, si terrà l’evento

Sabato 17 gennaio, alle 21, al Teatro Nuovo di Cannobio appuntamento speciale con "All'ombra di Narciso", di e con Roberta Bruzzone, produzione e organizzazione generale Artespettacolo srl.La criminologa Roberta Bruzzone porterà il pubblico a esplorare il lato oscuro dei ragazzi che uccidono. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

