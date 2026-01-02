' Tra Sogno Magia & Benessere' alla Stazione Leopolda

Tra Sogno Magia & Benessere, presso la Stazione Leopolda, è un evento che nasce diversi anni fa, in un’epoca in cui i temi della spiritualità e del benessere psicofisico non erano ancora così diffusi. Un appuntamento dedicato a esplorare queste tematiche con approccio sobrio e rispettoso, offrendo un’occasione di confronto e crescita personale per tutti gli interessati.

Tra Sogno Magia e Benessere è un evento creato molti anni fa, quando ancora non si trattavano i temi legati alla spiritualità e al benessere psicofisico.Con una presenza in costante aumento di professionisti del ramo, possiamo affermare che è una delle più equilibrate e durature fiere del settore.

