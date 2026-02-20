Alcaraz perde tempo Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

Durante la semifinale dell’Atp 500 di Doha, Carlos Alcaraz ha perso tempo in modo evidente, mentre Andrej Rublev si è infuriato e ha litigato con l’arbitro. Il russo si è lamentato per un mancato warning rivolto allo spagnolo, accusandolo di comportamenti discutibili sul campo. La tensione è salita durante il secondo set, quando Rublev ha protestato più volte, creando un momento di grande nervosismo tra i giocatori e gli ufficiali di gara. La partita si è conclusa con la vittoria di Alcaraz in due set.

(Adnkronos) – Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break. Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell'avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale. Furia Rublev a Doha: Alcaraz va sanzionato. Il gioco riprende e la beffa è incredibile per CarlosNel corso del primo set della semifinale, il tennista russo si è lamentato con l'arbitro per un mancato warning nei confronti dell'avversario. Wimbledon: Alcaraz rimonta Rublev tra distrazioni e magie. Ai quarti trova l'inglese NorrieCarlos Alcaraz c'è. A modo suo, soffrendo e divertendosi, ma lo spagnolo è ai quarti di finale di Wimbledon dopo il 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4 in due ore e 43 minuti con cui ha steso sul Centrale Andrey Rublev. Sinner eliminato a Doha, ora Alcaraz può scappare: come cambia ranking - (Adnkronos) - Jannik Sinner eliminato dall'Atp di Doha, ma quanti punti perde nel ranking Atp Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik. Piccoli movimenti ai vertici e segnali positivi per l'Italia: Alcaraz perde terreno su Sinner, Auger-Aliassime sale in top 6, Nardi rientra tra i primi cento e sia Darderi che Maestrelli festeggiano il best ranking