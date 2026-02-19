Alcaraz lotta 2h30 e vola in semifinale a Doha | rivincita con Rublev!

Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali a Doha dopo una lunga battaglia contro Khachanov, durata più di due ore e mezza. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-7, 6-4, 6-3, dimostrando la sua tenacia sul campo. L'ibero ha mostrato grande determinazione, recuperando sotto pressione e superando avversari duri come Khachanov. Ora il giovane spagnolo attende Rublev, per un'altra sfida importante in Qatar. La prossima partita promette di essere altrettanto intensa e piena di emozioni.

Alcaraz Trionfa a Doha: Battuto Khachanov, Semifinale Contro Rublev. Carlos Alcaraz ha conquistato un sofferto accesso alle semifinali dell'Atp Doha, superando Karen Khachanov in una battaglia di oltre due ore e mezza conclusa con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3. La vittoria proietta il numero uno del mondo verso la sfida contro il campione in carica, Andrey Rublev, in una rivincita che promette spettacolo. Un Inizio Equilibrato e un Primo Set Conteso. La partita si è aperta con un equilibrio tattico palpabile. Entrambi i giocatori hanno dimostrato solidità al servizio e una determinazione a non concedere vantaggi all'avversario.