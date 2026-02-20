Al San Gerardo infermieri trattati come elettricisti | la risposta dell' ospedale

Gli infermieri del San Gerardo denunciano di essere costretti a svolgere compiti da elettricisti, come la riparazione di apparecchiature, invece di prendersi cura dei pazienti. Questa situazione si verifica spesso a causa di risorse insufficienti e mancanza di personale tecnico dedicato. I rappresentanti sindacali chiedono interventi immediati per garantire che il lavoro degli infermieri rimanga focalizzato sulle cure. La questione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta.

Infermieri trattati come elettricisti: la denuncia arriva dal NurSind, il maggiore sindacato degli infermieri. Ma l’Irccs San Gerardo non ci sta. Nella giornata di venerdì 20 febbraio il nosocomio di via Pergolesi ha inviato alla redazione di MonzaToday una replica in merito alla denuncia, fatta lunedì dal sindacato, per la vicenda del salta riposo degli infermieri. “Non solo mancano gli infermieri – aveva denunciato Donato Cosi, segretario regionale del Nursind e componente della direzione nazionale -. Ma quelli che ci sono invece di essere incentivati vengono umiliati, ricevendo lo stesso trattamento economico di chi in ospedale lavora, ma non con le stesse responsabilità e competenze professionali.🔗 Leggi su Monzatoday.it

