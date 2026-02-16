Al San Gerardo infermieri umiliati e trattati come gli elettricisti

Al San Gerardo, gli infermieri si sentono umiliati e trattati come gli elettricisti, a causa delle scarse risposte delle autorità sanitarie alle loro richieste di rispetto e riconoscimento. La carenza di personale e le condizioni di lavoro difficili aumentano il malcontento tra gli operatori sanitari, che denunciano una mancanza di attenzione concreta alle loro esigenze quotidiane. Mentre si aspettano i 200 nuovi infermieri dall’Uzbekistan, molti lavoratori attivi nelle strutture lombarde vivono una realtà fatta di stress e insoddisfazione.

In attesa dei 200 nuovi infermieri che entro la fine del 2026 dall'Uzbekistan dovrebbero arrivare in Lombardia, la situazione di quelli attualmente in forze negli ospedali del territorio sembrerebbe essere tutt'altro che rosea. A denunciarlo è il Nursind Monza e Brianza, il sindacato degli infermieri, che oltre a lamentare la carenza di personale nelle strutture sanitarie lombarde riferisce quanto va accadendo in particolare all'Ircss San Gerardo, dove gli infermieri verrebbero "umiliati" ricevendo "lo stesso trattamento di chi in ospedale lavora, ma non con le stesse responsabilità e competenze professionali, come per esempio gli elettricisti".