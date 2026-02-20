Al Palamattioli arriva Vibe Days uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza urbana

Al Palamattioli si svolgono i Vibe Days 2026, un evento molto atteso nella scena della danza urbana e della formazione giovanile. L’iniziativa, giunta alla sua edizione annuale, attira giovani talenti da tutta Italia che partecipano a workshop, performance e incontri. La manifestazione si svolge nel weekend e coinvolge anche associazioni di beneficenza locali. La presenza di ballerini professionisti e appassionati rende l’evento un punto di riferimento per gli appassionati di street dance.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Torna a Firenze uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza urbana e della formazione giovanile: i Vibe Days 2026, due giornate dedicate a cultura, arte, comunità e beneficenza. L'evento, organizzato da Vibe Zone A.S.D., coinvolgerà centinaia di bambini, ragazzi, scuole di danza e famiglie in un programma che unisce workshop, laboratori artistici, rassegna scuole e battle freestyle. Tra gli ospiti di rilievo nazionale e internazionale figurano Jarno Trulli, ballerino legato alla scena urban italiana e performer al fianco di Anna Pepe, e Leny Jay, sosia ufficiale di Michael Jackson e protagonista del tour internazionale "This Is Michael".🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torna “Innamorati in Grotta”, uno degli appuntamenti più attesi di San ValentinoL’evento “Innamorati in Grotta” torna a Castellana per il giorno di San Valentino, dopo aver dovuto sospendere l’anno scorso a causa delle restrizioni sanitarie.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.