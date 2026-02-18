Milano omaggia Marchesi e Marinetti | il 2026 tra gusto futurista e anniversari culturali

Milano dedica due eventi a Gualtiero Marchesi e Filippo Marinetti, celebrando il loro impatto culturale e gastronomico. La città organizza, il 20 febbraio 2026, un pranzo e una cena ispirati al futurismo, con piatti innovativi e presentazioni audaci. La Fondazione Marchesi si trasforma in un palcoscenico per questa esperienza sensoriale, che coinvolge chef e artisti. L’obiettivo è unire arte e cucina in un’unica occasione, creando un ponte tra passato e futuro. La serata promette di sorprendere i partecipanti con un mix di tradizione e avanguardia.

Milano nel Vortice del Gusto: Un Pranzo e una Cena Quasi Futuriste Celebrano Marchesi e Marinetti. Milano si prepara a un inedito esperimento sensoriale: il 20 febbraio 2026, la Fondazione Gualtiero Marchesi ospiterà il primo “Pranzo quasi futurista” e la tredicesima edizione della “Cena quasi futurista”. L’evento, promosso dall’Associazione culturale Arte da mangiare mangiare Arte, celebra il 117° anniversario del Manifesto Futurista e il 150° anniversario della nascita del suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, attraverso una rilettura creativa della cucina dello chef Gualtiero Marchesi. Un Dialogo tra Avanguardie: Marinetti e Marchesi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Osho: “Vannacci futurista? Tra lui e Marinetti abisso ideale incolmabile. Non farà bene al centrodestra, ma per i vignettisti è una manna”Roma, 13 febbraio 2026 – Federico Palmaroli, noto come Osho e famoso vignettista, commenta il recente stile di Vannacci e dei suoi sostenitori, definendoli “futuristi” in senso semantico, ma sottolinea che tra loro e i veri futuristi di Marinetti c’è un abisso.

2026: il calendario degli anniversari storici, culturali e sociali che interessano il mondo della scuolaIl 2026 si presenta come un anno ricco di anniversari storici, culturali e sociali che coinvolgono il mondo della scuola.

