Aggiornamento GPS 2026 il DigiCompEdu è requisito di accesso? Cozzetto ANIEF | Falsissimo

Tra le novità di interesse per quanti, tra i docenti precari, sono interessati all'aggiornamento delle Graduatorie GPS c'è la questione del valore delle certificazioni informatiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: in arrivo l’Ordinanza, ecco le ultime notizie - Si è concluso il confronto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati sul prossimo aggiornamento delle graduatorie GPS. Come scrive ticonsiglio.com

Aggiornamento GPS docenti 2026: entro quando vanno conseguiti titoli e riserve? RISPOSTE AI QUESITI - In attesa del nuovo incontro di informativa, ecco le novità emerse dai report sindacali. Riporta orizzontescuola.it

Aggiornamento graduatorie GPS per le supplenze 2026-28: tante le novità anche per l’algoritmo - Riapertura e aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28: chi potrà accedere, come sarà valutato il servizio, quali le criticità per la modi ... Si legge su orizzontescuola.it