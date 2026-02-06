Questa sera, venerdì 6 febbraio, il famoso game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino non va in onda. La decisione sorprende i fan, che si aspettavano una puntata regolare. Al momento, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla cancellazione.

Questa sera, venerdì 6 febbraio, il popolare game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda. La comunicazione è stata data dallo stesso conduttore al termine della puntata di giovedì, rivolgendosi direttamente agli spettatori. «Dopo di noi, una nuova serata con Raoul Bova e Nino Frassica con Don Matteo 15 . Domani non andremo in onda. Vi aspetto dopodomani (sabato 7 febbraio), sempre qui ad Affari Tuoi.», ha dichiarato De Martino. Al posto del game show, Rai 1 trasmetterà in diretta la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, prevista dalle 19. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Affari Tuoi non va in onda”. De Martino, niente puntata: ecco perché

