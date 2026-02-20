Aeroporto nuovo volo da Genova | orari e prezzi
Il nuovo volo da Genova a Salerno entra in servizio dal 24 maggio 2026, grazie alla decisione dell’aeroporto Cristoforo Colombo di ampliare le rotte nazionali. Questa scelta mira a favorire le vacanze e gli spostamenti tra le due città, rendendo più facile raggiungere le mete turistiche del Cilento e della Costiera Amalfitana. I passeggeri potranno prenotare biglietti con prezzi competitivi e orari comodi, facilitando così i loro piani di viaggio.
Si arricchisce l’offerta di voli nazionali dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Dal 24 maggio 2026 sarà attivo un nuovo collegamento con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta di accesso privilegiata a una delle principali destinazioni turistiche d’Italia. Aeroitalia, compagnia aerea italiana, è presente nello scalo del capoluogo ligure con una base operativa che ospita due ATR 72-600 da 68 posti e, complessivamente, circa 20 membri dell’equipaggio. Per la nuova rotta Aeroitalia metterà a disposizione dei passeggeri un Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
