Nuovi voli all' aeroporto di Genova | orari e prezzi

L'aeroporto di Genova amplia le sue rotte con l'introduzione di nuovi voli, offrendo più opzioni di collegamento con Roma. Con due aerei stabilmente operativi e un servizio bigiornaliero dal lunedì al venerdì, oltre a voli nel fine settimana, questa novità mira a migliorare la connettività e facilitare gli spostamenti dei passeggeri.

Una base con due aerei stabilmente presenti in aeroporto e un nuovo collegamento bigiornaliero con Roma dal lunedì al venerdì e un volo per la Capitale il sabato e la domenica. Queste le novità annunciata con una nota congiunta dall'Aeroporto di Genova e dalla compagnia aerea italiana Aeroitalia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

