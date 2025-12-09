Troncone ADR | È importante continuare a sviluppare l’aeroporto costruire know-how e rafforzarne la connessione come hub del Mediterraneo
L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma è stato intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione dello studio, ad opera del Centro di Ricerca LUISS "Franco Fontana", sul Piano di Sviluppo Sostenibile dell'aeroporto Fiumicino Marco Troncone, Amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Adr, piano di sviluppo dell’aeroporto di Roma Fiumicino può generare 70 miliardi per l’Italia. Ogni anno di ritardo costa 2 miliardi - L’ad Marco Tronconi (Adr): progetto è opportunità per tutto il Paese ... Lo riporta milanofinanza.it
