Troncone ADR | È importante continuare a sviluppare l’aeroporto costruire know-how e rafforzarne la connessione come hub del Mediterraneo

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma è stato intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione dello studio, ad opera del Centro di Ricerca LUISS "Franco Fontana", sul Piano di Sviluppo Sostenibile dell'aeroporto Fiumicino Marco Troncone, Amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

