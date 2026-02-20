Addio pioggia torna il sole con temperature fino a 17 gradi Ecco quanto durerà il bel tempo

Firenze, 20 febbraio 2026 – Dopo quasi un mese di pioggia, torna un po’ di stabilità sul fronte meteo. Con oggi, venerdì 20 febbraio, si apre l’attesa nuova fase, che ci farà compagnia almeno fino al 26-27 del mese. “Non accadeva da anni che piovesse per così tanto tempo”, fanno sapere dal consorzio Lamma. Weekend di sole e temperature in risalita. Già da oggi possiamo assaporare il piacere di lasciare l’ombrello a casa. “E’ iniziata la fase di tempo più stabile - dicono dal consorzio meteo -. In questi giorni farà freddo la mattina, con temperature vicino allo zero nelle prime ore, ma con massime che in pianura risaliranno anche intorno ai 17 gradi, valori sopra la media del periodo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

