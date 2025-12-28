Sole e nebbia temperature in discesa fino a -3 | ecco il tempo per Capodanno
Tempo stabile, sereno con temperature in discesa - a Parma per martedì 30 dicembre è prevista una minima di - 3 e qualche nebbia. Ecco le previsioni di 3bMeteo per gli ultimi giorni dell'anno e per Capodanno. Per martedì 30 dicembre al Nord tempo stabile con sole prevalente su Alpi e Prealpi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
