Addio a Eric Dane La star di Grey' s Anatomy ed Euphoria ci ha lasciati | aveva 53 anni e da tempo lottava contro la Sla

Eric Dane, conosciuto per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è morto a 53 anni a causa della Sla. La malattia, diagnosticata da tempo, ha progressivamente indebolito il suo corpo, rendendo difficile la sua quotidianità. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua presenza sul set e la sua umanità. La famiglia ha annunciato il decesso, sottolineando il coraggio con cui Dane ha affrontato gli ultimi mesi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Eric Dane era diventato famoso interpretando il dottor Mark Sloan nella serie tv Grey’s Anatomy. In seguito aveva interpretato Cal Jacobs in Euphoria. Aveva anche recitato in The Last Ship. L’attore ha trascorso i suoi ultimi momenti circondato dall’affetto delle persone a lui più care. Lascia due figlie e la moglie Rebecca Gayheart, che ha fatto sapere: «Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per l’ondata di amore e sostegno che ha ricevuto». La famiglia di Eric Dane ha chiesto rispetto della privacy mentre affronta questo momento terribile. Anche l’associazione I AM ALS ha condiviso di essere «con il cuore spezzato» per la morte di Dane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anniEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto all’età di 53 anni a causa di una malattia.

