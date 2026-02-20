Addio a Elisa i bambini piangono la scomparsa dell’educatrice dal sorriso contagioso | Era un angelo per loro
Elisa Borghini è morta, e i bambini di Gragnana piangono la perdita della loro amata educatrice. La causa della scomparsa è stata una grave malattia. Elisa, nota per il suo sorriso contagioso, lavorava con passione nelle scuole del paese e si prendeva cura dei più piccoli ogni giorno. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo modo speciale di ascoltare e aiutare i bambini. La sua presenza mancherà profondamente a tutti, lasciando un vuoto difficile da colmare.
Carrara, 20 febbraio 2026 – Lutto a Gragnana per la scomparsa di Elisa Borghini, un punto di riferimento del paese. Madre di due figli si è spenta a 52 anni dopo aver combattuto contro un male che non le ha dato scampo. Elisa era una persona solare e sempre con il sorriso, fino all’ultimo il suo è stato un inno alla vita e alla speranza. Lascia il marito Daniele, i figli Gabriele e Niccolò e la mamma Lella. Il padre Marco è molto conosciuto a Gragnana ed è il presidente della Pro loco del paese. Elisa era solita aiutarlo ad organizzare feste ed eventi nel borgo, sempre pronta a fare il massimo per la riuscita delle varie iniziative, a cominciare dalla tradizionale ‘Festa della castagna’, un motivo di orgoglio per Gragnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Due bambini affetti da tumori cerebrali operati al Salesi: "Dal loro sorriso capiamo che è andato tutto bene"
Mario Ciancetta festeggia 102 anni: "Un sorriso contagioso e una lucidità invidiabile"Mario Ciancetta, residente a San Giovanni Teatino, ha raggiunto l’importante traguardo dei 102 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Elisa, i bambini piangono la scomparsa dell’educatrice dal sorriso contagioso: Era un angelo per loro; Addio a Elisa De Nicola, la nonnina più longeva di Cattolica; Cattolica dice addio a Elisa De Nicola: aveva 109 anni; Addio alla concittadina più anziana. Nonna Elisa è morta a 109 anni.
Addio a Elisa De Nicola, la nonnina più longeva di CattolicaHo appreso con profonda commozione della scomparsa di Elisa De Nicola. Aveva 109 anni e 131 giorni, era la nonnina più longeva di Cattolica e di tutta la nostra provincia. Cattolica la porterà sempre ... msn.com
Cattolica dice addio alla super nonna Elisa De Nicola: aveva 109 anniCattolica saluta Elisa De Nicola, che con i suoi 109 anni e 131 giorni era la nonnina più longeva della città e di tutta la provincia di Rimini. chiamamicitta.it
Addio a Elisa Passeri, fisioterapista dell’infanzia | Aveva 44 anni #tuttoggi #CittàdiCastello #Cronaca | http://ow.ly/Fvp2106uhPH - facebook.com facebook
Addio a Elisa Passeri, fisioterapista dell’infanzia | Aveva 44 anni #tuttoggi #CittàdiCastello #Cronaca | ow.ly/Fvp2106uhPH x.com