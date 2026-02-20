Addio a Elisa i bambini piangono la scomparsa dell’educatrice dal sorriso contagioso | Era un angelo per loro

Elisa Borghini è morta, e i bambini di Gragnana piangono la perdita della loro amata educatrice. La causa della scomparsa è stata una grave malattia. Elisa, nota per il suo sorriso contagioso, lavorava con passione nelle scuole del paese e si prendeva cura dei più piccoli ogni giorno. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo modo speciale di ascoltare e aiutare i bambini. La sua presenza mancherà profondamente a tutti, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Carrara, 20 febbraio 2026 – Lutto a Gragnana per la scomparsa di Elisa Borghini, un punto di riferimento del paese. Madre di due figli si è spenta a 52 anni dopo aver combattuto contro un male che non le ha dato scampo. Elisa era una persona solare e sempre con il sorriso, fino all’ultimo il suo è stato un inno alla vita e alla speranza. Lascia il marito Daniele, i figli Gabriele e Niccolò e la mamma Lella. Il padre Marco è molto conosciuto a Gragnana ed è il presidente della Pro loco del paese. Elisa era solita aiutarlo ad organizzare feste ed eventi nel borgo, sempre pronta a fare il massimo per la riuscita delle varie iniziative, a cominciare dalla tradizionale ‘Festa della castagna’, un motivo di orgoglio per Gragnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

