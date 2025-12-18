Alberto Stasi… Garlasco la famiglia Poggi rompe il silenzio attraverso il suo avvocato

Nel cuore di Garlasco si chiude un capitolo giudiziario che ha appassionato l’Italia intera. La famiglia Poggi rompe il silenzio, mentre si avvicina la conclusione di un procedimento che ha tenuto col fiato sospeso l’opinione pubblica. È il giorno dell’ultimo atto in tribunale, un momento decisivo per fare luce su uno dei delitti più discussi degli ultimi decenni.

È il giorno dell’ultimo atto nell’aula del tribunale di Pavia, dove si conclude l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. L’udienza segna un passaggio cruciale della nuova indagine che ruota attorno all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Al centro del confronto tra consulenti ed esperti c’è ancora una volta il Dna maschile rinvenuto sotto le unghie di due dita di una mano della vittima, un elemento che continua a riaccendere interrogativi e tensioni. Gli approfondimenti tecnici si concentrano in particolare sulla compatibilità di quel profilo genetico, ritenuto riconducibile ad Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio in concorso, o comunque ai componenti della linea paterna della sua famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio: “Ecco cosa crediamo”. Parole spiazzanti Leggi anche: Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio: cos’hanno detto dopo il blitz a casa Sempio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula) - 18 dicembre: è scontro sulla perizia Albani, da una parte le famiglie di Chiara Poggi e di Sempio, dall'altra gli inquirenti e Stasi. panorama.it

Garlasco, Alberto Stasi sorridente in aula all'incidente probatorio: «Sono sereno, volevo esserci ma non parlerò». Quando potrebbe uscire dal carcere - Alberto Stasi è sorridente mentre entra nell'aula del tribunale di Pavia, assediato da troupe televisive ... msn.com

Alberto Stasi a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto Garlasco: nuovi sviluppi sull’indagine - A sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi a Pavia, dove oggi giovedì 18, è in programma l'incidente probatorio sul delitto Garlasco. tg.la7.it

Delitto di Garlasco, l’impronta 33 al centro del mistero? Garofano rompe il silenzio

Alberto Stasi, in semilibertà, non può rilasciare dichiarazioni ma lo fa attraverso i suoi legali - facebook.com facebook

L'intercettazione esclusiva di Alberto Stasi sul ritrovamento del corpo di Chiara Poggi #Garlasco #quartarepubblica x.com

