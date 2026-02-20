Acciaieria Genova | Confindustria frena 600k mq liberi per nuove

Acciaieria di Genova: Confindustria Frena sull’Elettrico, Obiettivo Rilancio con Nuove Strategie. Genova, 20 febbraio 2026 – Si apre un nuovo scenario per l’ex Ilva di Cornigliano, con Confindustria Genova che solleva forti dubbi sulla convenienza di realizzare un forno elettrico nell’area. L’associazione suggerisce di valutare alternative come Novi Ligure o Taranto per un nuovo impianto siderurgico, aprendo un dibattito cruciale sul futuro del polo industriale genovese. La decisione, basata su un’analisi congiunta con Confindustria Alessandria, mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse e garantire la sostenibilità economica del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

