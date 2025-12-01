Il BMW Art Car World Tour arriva in Italia all’ADI Design Museum di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Il BMW Art Car World Tour approda a Milano, presso l’ADI Design Museum, segnando una tappa fondamentale nelle celebrazioni dei cinquant’anni di innovazione artistica della collezione. Dal 4 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026, i visitatori potranno ammirare otto iconiche BMW Art Cars realizzate da artisti di fama internazionale quali Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein ed Esther Mahlangu. Dopo aver fatto tappa all’Art Basel Hong Kong, al Le Mans Classic in Francia, allo Zoute Grand Prix in Belgio e in molti altri Paesi nel mondo, il BMW Art Car World Tour si concluderà quest’anno proprio a Milano, per poi proseguire nel 2026 verso Rètromobile, a Parigi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nell'ultima tappa del World Tour di short-track, la squadra italiana ha collezionato tre podi e ben quattordici piazzamenti nelle prime dieci posizioni. Sul ghiaccio di Dordrecht, gli atleti azzurri hanno preso parte a sette finali A e sei finali B. Solamente Paesi Bas - facebook.com Vai su Facebook

Finali World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK - Dordrecht (NED) - A conclusione del circuito, con il terzo posto di oggi nei 1000 metri, Pietro Sighel si assicura la classifica finale della distanza. Vai su X

Il BMW Art Car World Tour arriva in Italia all'ADI Design Museum di Milano - Il BMW Art Car World Tour approda a Milano, presso l'ADI Design Museum, segnando una tappa fondamentale nelle celebrazioni dei cinquant'anni di innovazione artistica della collezione. Segnala laprovinciacr.it

Il BMW Art Car World Tour approda a Milano per celebrare 50 anni di arte e design - Milano si prepara ad accogliere un evento di eccezionale rilievo per il mondo dell’arte e dell’automotive: dal 4 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026, l’ADI Design Museum ospiterà la tappa italiana del BM ... Da megamodo.com

Da Warhol a Stella: la collezione BMW Art Cars in mostra a Milano - Dal 4 dicembre all'8 gennaio, l'ADI Design Museum ospita l'ultima tappa 2025 del tour mondiale. Secondo affaritaliani.it

BMW Art Car Milano: otto capolavori all’ADI Design Museum - L’ADI Design Museum di Milano ospita otto BMW Art Car per i 50 anni della collezione, un evento che celebra il legame tra arte e design automobilistico ... Riporta msn.com

La BMW Art Car Collection celebra il 50° anniversario con un tour mondiale - Le "sculture mobili", dalla prima Art Car di Alexander Calder a quella ... Riporta adnkronos.com

BMW, le Art Car festeggiano 50 anni con un tour mondiale - Le vetture firmate dal colosso tedesco, vere e proprie opere d’arte, saranno esposte nel mondo toccando tutti e 5 i continenti. Riporta msn.com