A che ora il bob domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 21 febbraio programma streaming

Domani, sabato 21 febbraio, saremo pronti per vivere una ennesima giornata (la penultima) di grande importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi. Quale sarà il programma della giornata? Domani, sabato 21 febbraio, le atlete del bob a 2 saranno di nuovo in azione alle ore 19.00 con la terza manche, mentre alle ore 21.05 si chiuderà con la quarta ed ultima che assegnerà le medaglie. Alle ore 10.🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, programma, streaming

Leggi anche: A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, programma, streaming

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG; A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Gigante femminile Olimpiadi 2026 con Federica Brignone e Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta.

Eclissi solare del 17 febbraio: ecco a che ora e dove ammirare lo spettacolo astronomicoIl fenomeno sarà visibile in Sud America, Africa meridionale e Madagascar. In Italia solo attraverso dirette streaming ... ilfattoquotidiano.it

A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma corto femminile e streamingSi avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà ... oasport.it

L'intervista all'azzurra in vista della gara di domani alle Olimpiadi invernali - facebook.com facebook

Da domani Giovanni Morini, Marco Zanetti, Elvis Merzlikins, Davide Fadani, Kevin Bozon, Diego Kostner e Luca Elia Zanatta scenderanno in pista con le rispettive Nazionali alle Olimpiadi Milano-Corti x.com