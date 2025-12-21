Buonasera a tutti spostatevi un secondo | rapinatori entrano in un supermercato svuotano le casse e si dileguano

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di trenta secondi. Il tempo necessario per introdursi all'interno di un supermercato, presentandosi con un "Buonasera a tutti, se vi spostate un secondo" e portar via i contanti presenti nelle tre casse. Così due soggetti, armati di cacciavite, e con il volto travisato da un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L'assalto in banca in via Serradifalco, l'allarme della Fabi: "Preoccupante la facilità con cui i rapinatori entrano..."

Leggi anche: Prendono a calci e pugni un uomo per rapinarlo, poi si dileguano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.