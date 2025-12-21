Buonasera a tutti spostatevi un secondo | rapinatori entrano in un supermercato svuotano le casse e si dileguano
Poco più di trenta secondi. Il tempo necessario per introdursi all'interno di un supermercato, presentandosi con un "Buonasera a tutti, se vi spostate un secondo" e portar via i contanti presenti nelle tre casse. Così due soggetti, armati di cacciavite, e con il volto travisato da un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: L'assalto in banca in via Serradifalco, l'allarme della Fabi: "Preoccupante la facilità con cui i rapinatori entrano..."
Leggi anche: Prendono a calci e pugni un uomo per rapinarlo, poi si dileguano
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Buonasera a tutti ho appena acquistato il Necchi ancora in offerta a 99€ e chiedevo se avesse senso posizionare sopra la pietra refrattaria in dotazione un biscotto da un centimetro e mezzo evitando così di modificare le guide. Ha senso questa operazione o c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.