90 anni di musica e 20 di banda | Casorate Sempione festeggia i

Casorate Sempione festeggia 90 anni di musica e 20 di attività della banda locale, che ha coinvolto generazioni di cittadini. La celebrazione nasce dal desiderio di valorizzare la tradizione musicale e coinvolgere i giovani. Per l’occasione, il paese ospiterà l’ottava edizione dello Stage Giovanile di Musica d’Insieme, previsto per il 11 e 12 aprile 2026 presso la palestra comunale. Numerosi studenti provenienti da diverse zone parteciperanno alle prove e alle esibizioni, rafforzando il legame tra comunità e musica.

Casorate Sempione: la Musica d'Insieme celebra un doppio anniversario e guarda al futuro. Casorate Sempione si prepara ad accogliere giovani musicisti da tutta la regione per l'ottava edizione dello Stage Giovanile di Musica d'Insieme, un evento che si svolgerà il 11 e 12 aprile 2026 presso la palestra comunale. L'iniziativa, promossa dal Corpo Musicale "La Casoratese APS" in collaborazione con l'Accademia Musicale "Arturo Toscanini", rappresenta un momento di crescita e confronto per i talenti musicali tra i 9 e i 20 anni, in un anno particolarmente significativo per la comunità musicale locale.