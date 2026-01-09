Milano celebra i 90 anni di Peterson, un momento che invita a riflettere sul legame tra la città e le sue storie di vita. Con quasi cinquant’anni trascorsi nel capoluogo lombardo, Peterson ha trovato qui non solo una casa, ma anche un senso di appartenenza e opportunità. La sua esperienza testimonia come Milano continui ad essere un punto di riferimento per chi cerca un luogo di crescita e di speranza.

«Milano? Ci vivo da quasi mezzo secolo. Qui ho trovato l'amore e si può dire che ho trovato la mia America. Peccato per l'Ambrogino.». Daniel Lowell Peterson, per tutti Coach Dan Peterson, ha lo spirito e l'ironia di un ragazzo e sa ridere prima di tutto di se stesso. Oggi compie 90 anni e festeggia con un appuntamento in sala Buzzati in cui verrà anche presentato il docufilm di Luca Carcano (per Fenice Film) Dan Peterson-Per sempre Numero 1. Ci saranno molti amici e ospiti, come Dino Meneghin, Vittorio Gallinari, Riccardo Pittis, Ettore Messina, Leo dell'Orco, il console generale Usa Douglass Benning. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La città festeggia i 90 anni di Peterson: "Ecco perché a Milano ho trovato l’America"

