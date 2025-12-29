Cina manovre militari vicino Taiwan

L’esercito cinese ha annunciato l’avvio di nuove manovre militari intorno a Taiwan, coinvolgendo unità dell’esercito, della marina e dell’aviazione. L’obiettivo dichiarato è di avvicinarsi all’isola da più direzioni e inviare un messaggio alle forze separatiste e ai paesi esterni. Questi esercizi rappresentano una dimostrazione di forza e una risposta alle crescenti tensioni nella regione.

2.35 L'esercito cinese ha annunciato di aver avviato nuove manovre intorno a Taiwan alle quali partecipano unità dell'esercito, della marina e dell'aviazione per "avvicinarsi all'isola da più direzioni" e "lanciare un serio avvertimento alle forze separatiste che cercano l'indipendenza dell'isola e alle forze di interferenza esterna". "Le esercitazioni si concentrano principalmente su pattugliamenti di preparazione al combattimento marittimo-aereo, assunzione del controllo integrale, blocco di porti e deterrenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Taiwan, Lai avverte: “La Cina accelera i preparativi militari per un’azione di forza” Leggi anche: Cina: pericolo armi Tokyo vicino Taiwan Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Cina annuncia esercitazioni militari intorno a Taiwan; La Cina annuncia esercitazioni militari intorno a Taiwan; Battaglie vicino Messico, Cuba e Taiwan: la misteriosa simulazione di guerra della Cina; Ecco perché la guerra in Ucraina va benissimo alla Cina. La Cina annuncia esercitazioni militari intorno a Taiwan - La Cina ha annunciato oggi che sta per condurre "importanti" esercitazioni militari intorno a ... msn.com

Tensioni Giappone-Cina: Rischi e Minacce degli Aerei Militari - Le recenti interazioni tra aerei giapponesi e cinesi suscitano preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza regionale. notizie.it

Battaglie vicino Messico, Cuba e Taiwan: la misteriosa simulazione di guerra della Cina - Le simulazioni militari mostrate dalla tv di Stato cinese rivelano che il PLA sta studiando scenari di guerra globali, inclusi Caraibi, America Latina e Taiwan ... msn.com

Esaminato l'equilibrio militare tra Cina e Giappone dopo l'avvertimento di Sanae Takaichi su Taiwan

La giustizia che morde Nell’antica Cina la giustizia aveva un volto mostruoso: Xiezhi, capace di riconoscere colpevoli e innocenti… e di punire senza appello. Meglio una giustizia che morde o una che dubita e prova a capire #misterlex #giustizia #cina #di facebook

Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia | La Cina impone dazi fino al 42,7% sui prodotti caseari Ue | La manovra all'esame del Senato #23dicembre x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.