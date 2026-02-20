21 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 21 febbraio si segna come il 52º giorno dell’anno, un giorno in cui chi nasce dimostra di essere molto comunicativo e attento alle parole. Questi nati tendono a costruire relazioni solide e si distinguono per la consapevolezza delle proprie azioni. Oggi, molte persone festeggiano il proprio compleanno e si dedicano a condividere momenti significativi con amici e familiari. Chi soffre di allergie stagionali sente particolarmente questa giornata di cambiamenti climatici.
Il 21 febbraio è il 52º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è comunicativo e consapevole, con una forte attenzione al valore delle parole e delle relazioni. È una persona che crede nel dialogo, nella cultura e nel rispetto delle differenze. Proverbio del giorno: Febbraio corto e malandrino, arriva presto ma se ne va pianino. Fatti salienti: Nel 2020 si registra la prima vittima italiana del Covid-19: Adriano Trevisan, 77 anni, muore a Vo' Euganeo. Il paese viene immediatamente isolato e diventa il primo focolaio monitorato in Italia. ARIETEAmore – Giornata impulsiva. Hai voglia di emozioni forti, ma attenzione a non forzare le risposte degli altri.🔗 Leggi su Veronasera.it
Argomenti discussi: L'oroscopo di sabato 21 febbraio 2026: schiettezza sfrenata per Leone e Ariete; Paolo Fox, l'oroscopo di sabato 21 febbraio: le previsioni segno per segno; Paolo Fox, oroscopo di oggi sabato 21 febbraio: le previsioni segno per segno; Oroscopo di oggi 21 febbraio 2026: le previsioni segno per segno.
