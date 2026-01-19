21 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 21 gennaio segna un giorno di riflessione e introspezione. Per coloro nati in questa data, l’oroscopo di oggi offre spunti di valutazione su aspetti emotivi e personali. Consultare l’almanacco può aiutare a comprendere meglio le caratteristiche del proprio segno e a pianificare con attenzione le proprie scelte. Una giornata pensata per favorire consapevolezza e equilibrio, nel rispetto delle proprie qualità e delle sfide quotidiane.

Oggi è il 21 gennaio. Chi è nato in questo giorno è dotato di grande sensibilità e intuito, uniti a una forte determinazione interiore. È una persona che sa leggere in profondità le situazioni e agire con eleganza, fermezza e coerenza.Santo del giorno: Sant'Agnese, vergine e martire.

