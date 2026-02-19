Zielinski arrivano novità sulle sue condizioni | per la sfida al Lecce…

Zielinski si è infortunato, e questa è la causa dell’incertezza sulla sua presenza contro il Lecce. Il centrocampista polacco ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri, e ora si attende una valutazione più dettagliata. La squadra nerazzurra spera di poter contare su di lui, ma i medici monitorano attentamente la sua ripresa. La convocazione dipenderà dai risultati delle visite mediche in programma nelle prossime ore. La partita si avvicina e i tifosi aspettano notizie definitive.

Zielinski. In casa Inter cresce l'attesa per conoscere l'entità dell'infortunio subito da Lautaro Martinez durante la trasferta di Bodo. Non tutte le notizie sul fronte infortuni però sembrano preoccupanti, soprattutto in relazione a quanto si è letto e detto nel corso di questa giornata ansiogena. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Piotr Zielinski, subentrato nella partita contro i norvegesi, è uscito malconcio ma non dovrebbe avere problemi a scendere in campo nella prossima gara di campionato contro il Lecce. Una buona notizia per Cristian Chivu, che potrà contare sul centrocampista polacco.