Youtube premium | playlist generata da intelligenza artificiale sulla tua app

Da oggi gli abbonati a YouTube Premium trovano una novità: l’app crea automaticamente playlist personalizzate grazie all’intelligenza artificiale. Basta un clic e la piattaforma mette insieme brani e video in base ai gusti dell’utente, senza dover cercare manualmente. La funzione mira a rendere più semplice e veloce la scoperta di contenuti, offrendo un’esperienza più fluida e immediata. La novità è già disponibile per gli utenti di tutto il mondo sulla loro app di YouTube Premium.

un aggiornamento mirato per gli abbonati YouTube Premium introduce una funzione di playlist generata dall'IA. la novità consente di trasformare idee, stati d'animo o generi musicali in liste su misura attraverso una conversazione con l'IA. l'utente può salvare la playlist creata o rifinire le istruzioni per affinare i risultati, anche attraverso comandi vocali. ai playlist youtube premium: cosa sapere. l'aggiornamento è disponibile per YouTube Premium e Music Premium. l'azienda ha comunicato che la funzione è accessibile direttamente dall'app, offrendo uno spazio dedicato per la creazione guidata dall'IA.

