Vip il noto lottatore Khabib Nurmagomedov in vacanza a Firenze FOTO

Khabib Nurmagomedov, celebre lottatore di arti marziali miste, ha scelto Firenze per una vacanza. La sua visita, avvenuta recentemente, si deve al desiderio di visitare la città e scoprire le sue bellezze artistiche. Accompagnato dal collega Zubayra Tukhugov, il campione si è mostrato tra i monumenti e i musei più famosi, attirando l’attenzione dei passanti. La presenza di Nurmagomedov nella città toscana ha suscitato curiosità tra i residenti e i turisti, che hanno scattato numerose foto durante la sua permanenza.

L’ex lottatore russo, leggenda delle arti marziali miste e imbattuto in carriera con 29 vittorie, ha condiviso sui social alcuni momenti del soggiorno nel capoluogo toscano insieme al fighter Zubayra Tukhugov Un campione mondiale delle arti marziali miste in visita nel cuore a Firenze. Si tratta di Khabib Nurmagomedov, leggenda della UFC e icona degli sport da combattimento, che si trova in questi giorni a Firenze insieme al combattente Zubayra Tukhugov. A confermarlo è lo stesso combattente con un post pubblicato sui propri profili social, dove ha condiviso alcuni momenti della sua permanenza in città La presenza del campione russo non è passata inosservata tra fan e curiosi, con numerosi commenti e reazioni online alle immagini che mostrano scorci del centro storico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La leggenda delle Mma è a Firenze: Khabib Nurmagomedov, la gita in centro, le foto al Piazzale, fan in delirioKhabib Nurmagomedov è arrivato a Firenze, attirando l’attenzione dei fan e creando scompiglio in centro città.

