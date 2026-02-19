Khabib Nurmagomedov è arrivato a Firenze, attirando l’attenzione dei fan e creando scompiglio in centro città. La sua presenza si è fatta notare durante una passeggiata tra monumenti e piazze, dove si è fermato a scattare foto con i sostenitori. Sul Piazzale Michelangelo, molti si sono radunati per ammirare da vicino il campione. La visita ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che hanno condiviso i momenti sui social. La sua presenza ha reso il giorno speciale per molti fiorentini.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Una vera e propria leggenda delle arti marziali miste è stata protagonista di una visita speciale a Firenze. Si tratta di Khabib Nurmagomedov, 37 anni, icona mondiale delle Mma ed ex campione imbattuto della Ultimate Fighting Championship (Ufc). Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. “E’ iniziato tutto da qui” La gita di Khabib a Firenze. Il campione daghestano è arrivato in città in treno, facendo tappa alla stazione di Santa Maria Novella. Nei giorni trascorsi nel capoluogo toscano ha condiviso sui social diversi scatti e video, documentando la sua tappa in Italia insieme a Zubajra Tuchugov, anche lui lottatore di Mma e suo storico compagno di team. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La leggenda delle Mma è a Firenze: Khabib Nurmagomedov, la gita in centro, le foto al Piazzale, fan in delirio

