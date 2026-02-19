La leggenda delle Mma è a Firenze | Khabib Nurmagomedov la gita in centro le foto al Piazzale fan in delirio
Khabib Nurmagomedov è arrivato a Firenze, attirando l’attenzione dei fan e creando scompiglio in centro città. La sua presenza si è fatta notare durante una passeggiata tra monumenti e piazze, dove si è fermato a scattare foto con i sostenitori. Sul Piazzale Michelangelo, molti si sono radunati per ammirare da vicino il campione. La visita ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che hanno condiviso i momenti sui social. La sua presenza ha reso il giorno speciale per molti fiorentini.
Firenze, 19 febbraio 2026 – Una vera e propria leggenda delle arti marziali miste è stata protagonista di una visita speciale a Firenze. Si tratta di Khabib Nurmagomedov, 37 anni, icona mondiale delle Mma ed ex campione imbattuto della Ultimate Fighting Championship (Ufc). La gita di Khabib a Firenze. Il campione daghestano è arrivato in città in treno, facendo tappa alla stazione di Santa Maria Novella. Nei giorni trascorsi nel capoluogo toscano ha condiviso sui social diversi scatti e video, documentando la sua tappa in Italia insieme a Zubajra Tuchugov, anche lui lottatore di Mma e suo storico compagno di team.
Khabib Nurmagomedov è a Firenze. Il mite daghestano ha deciso di visitare tutto ciò che di bello, culturale e artistico può offrire la meravigliosa città toscana. Il moderato diplomatico - sempre sorridente - ha poi pubblicato questa foto sul suo profilo social. Orm facebook