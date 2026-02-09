GPS e percorsi abilitanti | guida alle procedure A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Martedì 10 febbraio alle 14 | 30

Martedì 10 febbraio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua parlerà in diretta delle procedure per i percorsi abilitanti e GPS. Intanto, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze tiene banco tra i docenti, che aspettano ancora novità ufficiali.

L'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze resta al centro dell'attesa di migliaia di docenti. La piattaforma dedicata dovrebbe aprire nelle prossime settimane e con essa arriveranno le risposte su algoritmo, preferenze, requisiti d'accesso, titoli, riserve e tutti gli aspetti tecnici della procedura. Spazio anche a un focus sui percorsi abilitanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola.

Il Ministero dell'Università ha appena reso noti i decreti che riguardano i percorsi abilitanti per il prossimo anno accademico.

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITI; Percorsi abilitanti 2026: come viene assegnato il punteggio?; Avviati i percorsi abilitanti 2025/26: potranno concludersi entro il 30 giugno 2026 per inserimento in prima fascia GPS? Pillole di Question Time; GPS 2026: inserimento con riserva e altre F.A.Q.

