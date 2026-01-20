TALENT ZONE – Il Danilo Faso del Tennistavolo | il talento italiano che sfida l’Asia

Talent Zone presenta Danilo Faso, giovane promessa del tennistavolo italiano. Con risultati importanti come il vicecampionato mondiale Under 15 e il titolo europeo in singolo, doppio e squadra, Faso si distingue come uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale. Un percorso che lo vede sfidare le migliori realtà asiatiche, consolidando il suo ruolo nel panorama internazionale. Ascolta la playlist di Talent Zone e scopri il talento di domani.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: Danilo Faso è la promessa del tennistavolo italiano. Già ribattezzato il “Sinner del tennistavolo”, nel 2025 ha conquistato risultati straordinari: vicecampione del mondo Under 15 con la Nazionale e campione d’Europa U15 in singolo, doppio e a squadre. Ospite di Talent Zone, Danilo racconta i suoi esordi nello sport e il modo in cui affronta le partite: un atleta estremamente mentale, aggressivo e competitivo, capace di trasformare ogni match in una sfida di carattere prima ancora che tecnica. Tra aneddoti di vittorie e sconfitte, divertenti ma anche formative, analizza i suoi margini di miglioramento e le difficoltà (e le motivazioni) nel confrontarsi con avversari molto più grandi di lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

