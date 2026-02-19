Veicoli elettrici più economici grazie ai magneti scoperti dall’IA

L'intelligenza artificiale ha scoperto nuovi magneti che riducono il costo dei veicoli elettrici. Questa innovazione, legata a modelli computazionali avanzati, permette di trovare materiali più economici e più efficienti. Le aziende del settore automobilistico stanno già valutando l’uso di questi magneti per abbassare i prezzi delle batterie e dei motori. Il risultato potrebbe essere auto elettriche più accessibili per più persone. La ricerca continua a spingere i limiti delle tecnologie sostenibili e promette di portare cambiamenti concreti nel mercato.

L’intelligenza artificiale entra nel cuore della ricerca sui materiali magnetici e promette di cambiare le regole del gioco. Un team di scienziati ha sviluppato un enorme database digitale che raccoglie oltre 67.000 composti magnetici, individuando 25 nuovi materiali capaci di mantenere il magnetismo anche ad alte temperature. Una scoperta che potrebbe ridurre la dipendenza dalle terre rare e accelerare lo sviluppo di veicoli elettrici e tecnologie per l’energia pulita. I ricercatori della Università del New Hampshire hanno creato una risorsa innovativa chiamata Northeast Materials Database. Il sistema raccoglie 67. 🔗 Leggi su Billipop.com

