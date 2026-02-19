Veicoli elettrici più economici grazie ai magneti scoperti dall’IA
L'intelligenza artificiale ha scoperto nuovi magneti che riducono il costo dei veicoli elettrici. Questa innovazione, legata a modelli computazionali avanzati, permette di trovare materiali più economici e più efficienti. Le aziende del settore automobilistico stanno già valutando l’uso di questi magneti per abbassare i prezzi delle batterie e dei motori. Il risultato potrebbe essere auto elettriche più accessibili per più persone. La ricerca continua a spingere i limiti delle tecnologie sostenibili e promette di portare cambiamenti concreti nel mercato.
L’intelligenza artificiale entra nel cuore della ricerca sui materiali magnetici e promette di cambiare le regole del gioco. Un team di scienziati ha sviluppato un enorme database digitale che raccoglie oltre 67.000 composti magnetici, individuando 25 nuovi materiali capaci di mantenere il magnetismo anche ad alte temperature. Una scoperta che potrebbe ridurre la dipendenza dalle terre rare e accelerare lo sviluppo di veicoli elettrici e tecnologie per l’energia pulita. I ricercatori della Università del New Hampshire hanno creato una risorsa innovativa chiamata Northeast Materials Database. Il sistema raccoglie 67. 🔗 Leggi su Billipop.com
Alzheimer: scoperti i geni regolatori grazie all’IAUn team di ricercatori ha individuato i geni regolatori dell’Alzheimer, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che ha analizzato le reti genetiche nel cervello di pazienti deceduti.
Gli incentivi statali per i veicoli elettrici sono regali ai ricchi con soldi dei cittadiniGli incentivi statali destinati ai veicoli elettrici sono spesso percepiti come vantaggiosi principalmente per chi può permettersi costosi modelli, a discapito di un uso più diffuso e sostenibile.
Le AUTO ELETTRICHE più economiche del 2026 | 33 Modelli a MENO DI 30MILA €
Argomenti discussi: Le auto elettriche più economiche del 2026; Hyundai lavora davvero all'auto elettrica economica (da 20.000 €); Sapete qual è il vero affare? Comprare un'auto elettrica usata: così (negli Usa) si risparmiano fino a 13mila dollari; Ztl, FdI darà battaglia contro il canone sulle auto elettriche. E anche gli imprenditori storcono il naso.
Veicoli elettrici ricreativi e sostenibilità: una nuova frontiera per l’esplorazione a basso impattoIl concetto di turismo sostenibile si basa sulla minimizzazione degli effetti negativi del turismo sull'ambiente e sulle comunità locali. rinnovabili.it
Volkswagen: dal 2026 i suoi veicoli elettrici avranno una nuova piattaforma e batterie più economicheVolkswagen punta forte sulle auto elettriche e vuole migliorare ulteriormente la sua gamma. Dal 2026 la casa automobilistica tedesca inizierà a spostare tutte le sue auto elettriche si una nuova ... motorionline.com
18/2/26. Chioggia amplia la rete di ricarica per veicoli elettrici: quattro nuove postazioni sul territorio comunale: Via P. Cicogna, Sottomarina; Isola dell’Unione, Chioggia; Corso del Popolo, Chioggia; Viale Adige, Sottomarina. (v. nota e intervento dell'ass. Manc x.com
Falken Tyre Europe GmbH risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici e SUV in Europa con una gamma di pneumatici estivi ampliata per il 2026. Questo cambiamento sta determinando una domanda di pneumatici più grandi e di capacità di carico più facebook