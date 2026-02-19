Vasto uomo trovato morto in centro | Casa del Popolo accusa la politica sul disagio sociale

A Vasto, un uomo è stato trovato senza vita in pieno centro, probabilmente a causa di problemi legati alla povertà. La Casa del Popolo “La Conviviale” denuncia la mancanza di interventi efficaci per le persone in difficoltà, sottolineando come la crisi economica abbia aggravato la situazione. Il fatto ha sollevato molte domande sul ruolo delle istituzioni e sulla presenza di servizi sociali adeguati. La morte dell’uomo, di cui si conoscono poco i dettagli, spinge a riflettere sulle condizioni di chi vive ai margini.

Secondo la Casa del Popolo, a Vasto l’accesso ai servizi essenziali e l’esercizio dei diritti costituzionali sarebbero sempre più difficili Un uomo è morto a Vasto, in pieno centro, solo e in condizioni di grave disagio sociale. Una tragedia che, secondo la Casa del Popolo “La Conviviale”, deve aprire una riflessione più ampia sulle fragilità presenti in città. Secondo la Casa del Popolo, a Vasto l’accesso ai servizi essenziali e l’esercizio dei diritti costituzionali sarebbero sempre più difficili. Tra le criticità evidenziate, la difficoltà nel trovare una casa in affitto, con canoni considerati inaccessibili, e la carenza di edilizia popolare, con graduatorie lunghe per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.🔗 Leggi su Chietitoday.it

