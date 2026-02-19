Valanga in Valle d' Aosta | morto uno scialpinista un altro ferito

Una valanga in Valle d'Aosta ha causato la morte di uno scialpinista e il ferimento di un altro. L’incidente si è verificato a Punta Leysser, a 2550 metri di quota, quando i cinque escursionisti sono stati sorpresi dalla neve inaspettata. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, ma purtroppo un uomo non ce l’ha fatta. Un secondo uomo è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. La zona rimane sotto stretta osservazione.

AGI - Nuova tragedia in montagna: a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, a quota 2550 metri, una valanga ha travolto cinque scialpinisti. In tre sono rimasti illesi e sono riusciti a dare l'allarme mentre gli altri due sono stati estratti dopo un po' di tempo con un' operazione di recupero resa davvero difficile dalle proibitive condizioni meteo. Un uomo, che era stato estratto in gravissime condizioni, è deceduto in Pronto Soccorso mentre l'altro ferito è in fase diagnostica in condizioni non gravi. Il soccorso a terra in condizioni estreme. Il vento forte, la scarsa visibilità hanno impedito agli uomini del soccorso alpino valdostano di far alzare in volo un elicottero.