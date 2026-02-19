Uomini e Donne | le rivelazioni intime di Agnese su Roberto Priolo
Agnese De Pasquale ha condiviso dettagli personali su Roberto Priolo, alimentando le discussioni tra i fan di Uomini e Donne. La coppia, molto seguita nel Trono Over, ha recentemente affrontato alcune difficoltà che hanno portato alla loro discussione pubblica. Agnese ha rivelato come la loro relazione sia stata messa alla prova da incomprensioni recenti e da situazioni inaspettate. La coppia, ormai nota, continua a essere al centro dell’attenzione, attirando sguardi curiosi e commenti sui social.
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo continuano ad appassionare i fans di Uomini e Donne. I due innamorati rappresentano una delle coppie nate del Trono Over più amate delle ultime stagioni. Sono tornati davanti a Maria De Filippi per raccontare come procede la loro storia e, a sorpresa, è arrivato anche il momento delle nozze. A stupire sono state le rivelazioni schiette e sincere dei due ex protagonisti del talk show. Agnese De Pasquale cambia idea sulle nozze? Le ultime novità social Agnese e Roberto: il loro inizio a Uomini e Donne. Il pubblico ha conosciuto Agnese De Pasquale e Roberto Priolo grazie al parterre del Trono Over. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Uomini e donne, ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto: le anticipazioniDopo circa un mese dall’uscita, Agnese e Roberto sono tornati in studio.
Uomini e Donne, proposta choc in studio: Agnese e Roberto si sposano
#UominieDonne: #AgneseDePasquale e #RobertoPriolo rivelano alcuni loro dettagli intimi. Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda la proposta di nozze di Roberto Priolo a Agnese De Pasquale. I due, successivamente, hanno anche rila facebook