A Rozzano, un’altra baraccopoli si è formata dopo lo sgombero di mesi fa. Al momento, almeno 12 persone vivono ancora nell’area, tra cui una bambina. Le strutture sono fatte di legno e plastica, prive di acqua corrente e servizi igienici. La presenza di bambini in quell’ambiente preoccupa le autorità e i residenti. Nonostante gli interventi, le persone continuano a tornare e ad occupare lo stesso spazio. La situazione rimane difficile e irrisolta, con il rischio di nuove emergenze.

Un villaggio abusivo con una decina di baracche e casette prive di qualsiasi servizio, dove è stata segnalata anche la presenza di una bambina. Nel villaggio vivono almeno una dozzina di persone, ma potrebbero essere molte di più. Quest’area è la stessa che era stata sgomberata almeno in due occasioni, alcuni mesi fa, e dove erano stati rinvenuti quintali di rame sguainato (poi restituito alla proprietà). Le guaine che avrebbero dovuto essere rimosse sono ancora oggi sparse sul terreno. Non è escluso che nei prossimi giorni l’area venga nuovamente sgomberata. Le persone che vivono lì si mantengono raccogliendo metalli in giro: rubandoli alla piattaforma ecologica, nelle aziende che producono cavi o direttamente dagli impianti, come quello della ciclopedonale Pieve–Humanitas, ormai al buio da mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’altra baraccopoli a Rozzano. Nell’area sgomberata mesi fa vivono oggi almeno 12 persone

Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex (pochi mesi fa un'altra condanna)Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a sette mesi di reclusione, pena sospesa, per minacce e lesioni rivolte a una ex compagna.

Iran in protesta da 12 giorni contro il governo degli Ayatollah: almeno 12 morti, oggi internet fuori usoDa oltre una settimana, l’Iran è teatro di proteste diffuse contro il governo degli Ayatollah.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.