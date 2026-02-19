Una banca e due brand | Mps 2 miliardi di euro per togliere Mediobanca dalla Borsa

Monte dei Paschi di Siena ha deciso di intervenire per salvaguardare Mediobanca, che ha appena terminato una scalata e ha acquistato il 13,7% rimasto flottante. La banca toscana investirà due miliardi di euro per integrare le attività di Mediobanca, in seguito alle richieste della Banca centrale europea. Questa operazione comporterà la rimozione di Piazzetta Cuccia dalla Borsa e la creazione di una sussidiaria dedicata al risparmio gestito, ai patrimoni elevati e all’investment banking. La mossa mira anche a mantenere il controllo sulla partecipazione in Assicurazioni Generali.

Dopo oltre un anno, Monte dei Paschi di Siena ha deciso: come chiesto dalla Banca centrale europea, incorporerà le attività di Mediobanca, scalata a settembre dopo la fine dell'offerta pubblica di scambio, acquisterà il 13,7% rimasto flottante, toglierà Piazzetta Cuccia dalla Borsa e ne farà una sussidiaria orientata a preservare il brand dello storico istituto nato 80 anni fa, che diverrà una boutique focalizzata al risparmio gestito, agli alti patrimoni, all'i nvestment banking e alla preservazione delle partecipazioni, prima fra tutte quella in Assicurazioni Generali (12,9%).