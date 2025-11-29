Dalla Banca Romana del 1893 a Mps-Mediobanca | l’Italia della finanza dove cambia tutto e non cambia niente

La storia bancaria italiana sembra muoversi su un giradischi che cambia solo la velocità ma non la melodia. Ogni volta che si riapre un grande dossier sul credito, riemergono gli stessi nodi irrisolti: intrecci tra finanza e politica, rapporti personali che pesano più delle norme, strategie di potere che superano di slancio i confini del mercato. È quello che accade oggi con l’indagine su Lovaglio, Milleri e Caltagirone nella scalata di Mps a Mediobanca. E per comprendere la portata profonda di ciò che sta accadendo, basta tornare al 1893, quando lo scandalo della Banca Romana mise a nudo un sistema dove la finanza dettava i tempi della politica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dalla Banca Romana del 1893 a Mps-Mediobanca: l’Italia della finanza dove cambia tutto e non cambia niente

Mps-Mediobanca, le carte dell’inchiesta sul presunto concerto. Caltagirone: a ottobre 2024 il Mef mi parlò di una cordata su Siena - Le carte dei pm milanesi ricostruiscono il presunto concerto tra Francesco Gaerano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per prendere il controllo della catena Mps- Da milanofinanza.it

Azioni MPS -4,5%. La banca conferma indagine su Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio e ostacolo a Consob e BCE - Sono i player della grande operazione di risiko bancario che ha portato MPS a conquistare Mediobanca, decretando la fine dell’era della fortezza inespugnabile di Piazzetta Cuccia e sono ora tutti ... Lo riporta money.it

Mps: Lovaglio, Ops Mediobanca su Banca Generali non e' alternativa alla nostra (RCO) - Dopo nostra offerta "si sono svegliati" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com