Ieri in TV 28 novembre La ruota della fortuna | chi ha vinto e quanto

Nuovo appuntamento con La ruota della fortuna ieri sera, 28 novembre 2025. Si sono sfidati Samuele, Stefano e Ludovica. Alla fine, è stato Stefano a vincere, diventando il nuovo Campione. Il ragazzo, sostenuto in studio dalla fidanzata Isa (conosciuta a Shangai e con la quale vive in Italia), è approdato alla Ruota delle Meraviglie con 15.100€. Dopo la puntata de La ruota dei Campioni, ecco che il pubblico ieri sera ha conosciuto un nuovo Campione, Stefano. È uno dei concorrenti che in questa settimana ha dato risposte complicate in poco tempo. Nell’ultima fase della sua partita, nel game show di Gerry Scotti, il giovane ha indovinato velocemente la frase 1, per poi evitare la frase 2 per non perdere troppo tempo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

