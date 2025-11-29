Ieri in TV 28 novembre La ruota della fortuna | chi ha vinto e quanto
Nuovo appuntamento con La ruota della fortuna ieri sera, 28 novembre 2025. Si sono sfidati Samuele, Stefano e Ludovica. Alla fine, è stato Stefano a vincere, diventando il nuovo Campione. Il ragazzo, sostenuto in studio dalla fidanzata Isa (conosciuta a Shangai e con la quale vive in Italia), è approdato alla Ruota delle Meraviglie con 15.100€. Dopo la puntata de La ruota dei Campioni, ecco che il pubblico ieri sera ha conosciuto un nuovo Campione, Stefano. È uno dei concorrenti che in questa settimana ha dato risposte complicate in poco tempo. Nell’ultima fase della sua partita, nel game show di Gerry Scotti, il giovane ha indovinato velocemente la frase 1, per poi evitare la frase 2 per non perdere troppo tempo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Altre letture consigliate
Ieri mattina, giovedì 27 novembre, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha incontrato il nuovo presidente del Tribunale di Cuneo, Mario Amato, in occasione del suo recente insediamento. Robaldo ha rivolto ad Amato un augurio di buon lavor - facebook.com Vai su Facebook
Ieri avevamo annunciato che Isobel lascerà #Amici25 per una nuova avventura. La nuova avventura? Sarà la valletta di Max Giusti in “Caduta libera” a partire dal 7 Dicembre. Vai su X
Ascolti tv ieri 28 novembre: share tv e dati auditel. - Ascolti tv ieri 28 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 28 novembre 2025. Scrive mam-e.it
Propaganda Live, perché è saltata la puntata di venerdì 28 novembre: la scelta di Diego Bianchi - Il programma del venerdì sera di La7 non è andato in onda, spiazzando il pubblico. Lo riporta libero.it
Programmi TV venerdì 28 novembre 2025: talent, soap e film - "The Voice Senior" su Rai 1, ultima di "Tradimento" su Canale 5, "Killer Elite" su Canale 20. Si legge su lopinionista.it