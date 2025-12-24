Opera Duomo Le aperture del museo

L’Opera del Duomo di Firenze comunica gli orari di apertura durante le festività natalizie. Il museo sarà aperto oggi, a Santo Stefano, dal 31 dicembre e dall’1 al 6 gennaio, con orario 10-17. È un’opportunità per visitare le opere di Donatello, Filippo Lippi, Botticelli e Paolo Uccello, preservando la possibilità di apprezzare il patrimonio artistico in un periodo speciale dell’anno.

Ecco gli orari di apertura del Museo dell'Opera del Duomo durante le festività natalizie: oggi, a Santo Stefano, il 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio il museo sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 17, un'occasione per ammirare le opere realizzate da Donatello, Filippo Lippi, Botticelli e Paolo Uccello della sua collezione. In Cattedrale, sarà possibile vedere gli affreschi di Filippo Lippi e di Paolo Uccello ad orari differenti in alcuni giorni, tenendo conto delle celebrazioni religiose. Le visite saranno consentite venerdì 26 dicembre da mezzogiorno alle 16, mercoledì 1 gennaio dalle 13 alle 17 e e lunedì 6 gennaio dalle 13 alle ore 16.

