Olimpia Milano | ultimo quarto ancora fatale per l’Armani

L’Olimpia Milano ha subito una sconfitta nel derby contro Varese, interrompendo una serie di sette vittorie consecutive. La partita si è conclusa con il punteggio di 74-82, evidenziando ancora una volta le difficoltà dell’Armani nell’ultimo quarto. Un risultato che segna un momento importante per entrambe le squadre e invita a riflettere sulle strategie future.

Milano - Si ferma la striscia di imbattibilità dell'Olimpia Milano che dopo 7 successi consecutivi cade in casa nel derby contro Varese perdendo per 74-82 una gara che, per l'ennesima volta, ha lo stesso copione. 25 minuti positivi, buona gestione, poi alla prima fiammata degli avversari diventa un disastro. Negli 15 minuti il parziale subito in casa è di 21-43, niente di positivo per una squadra che vuole avere ambizione. Milano paga i soli 5 punti di Shields, un Ellis in questo momento davvero in difficoltà e non le bastano solo i 15 punti di LeDay e i 14 di Nebo che sfruttano la loro fisicità.

