Ultimissime Juve LIVE | le novità sulle condizioni di Bremer e David
Bremer e David hanno accusato problemi fisici durante l'allenamento di ieri, causando preoccupazione tra i tifosi della Juventus. La società ha confermato che entrambi stanno effettuando controlli approfonditi, ma nessuna delle due condizioni sembra grave. Bremer ha lamentato un affaticamento muscolare, mentre David si è fermato a causa di un dolore al ginocchio. La squadra si prepara a valutare i miglioramenti nei prossimi giorni, mentre i dubbi sulla loro disponibilità per la prossima partita aumentano. La Juventus monitora attentamente la situazione dei due difensori.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 febbraio 2026. Infortunio David: novità importanti sull’attaccante canadese verso Juve Como. Cos’è successo oggi in allenamento. Ore 14.09 – Infortunio David: novità importanti sull’attaccante canadese verso Juve Como. Cos’è successo oggi in allenamento Juve Como, Bremer oggi si è allenato a parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
