Ultimissime Juve LIVE | le novità sulle condizioni di Bremer e David

Bremer e David hanno accusato problemi fisici durante l'allenamento di ieri, causando preoccupazione tra i tifosi della Juventus. La società ha confermato che entrambi stanno effettuando controlli approfonditi, ma nessuna delle due condizioni sembra grave. Bremer ha lamentato un affaticamento muscolare, mentre David si è fermato a causa di un dolore al ginocchio. La squadra si prepara a valutare i miglioramenti nei prossimi giorni, mentre i dubbi sulla loro disponibilità per la prossima partita aumentano. La Juventus monitora attentamente la situazione dei due difensori.